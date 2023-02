Nouveaux animaux de compagnie – Des animaux très invasifs sont en vente libre sur internet Le commerce de fourmis, d’écrevisses, de tortues et autres écureuils exotiques progresse. Quand ils s’évadent, ils s’installent parfois à demeure, même en Suisse. Jocelyn Rochat

Il n’y a pas que les araignées et les serpents venimeux qui ont leurs adeptes. Des fourmis qui causent des piqûres douloureuses, surnommées «balles de fusil», sont également achetées sur internet. ALAMY STOCK

Le commerce des animaux de compagnie ne se limite plus aux chiens, chats et autres cochons d’Inde. Parmi les nouveautés, on trouve désormais des écureuils, des écrevisses, des papillons et des centaines d’espèces de fourmis. Ce business a explosé sur internet, pour devenir un problème jusqu’en Suisse.