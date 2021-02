Mesures de protection Covid – Des animateurs du parascolaire en quête d’un dédommagement repas Après l’octroi d’une prime, le SIT crie à la «petite victoire syndicale» là où le GIAP ne voit qu’un amalgame. Sophie Simon

Les syndicats SIT et SSP ont donc demandé une indemnité de 9 francs par repas pour les personnes qui ne pouvaient plus le consommer sur place. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Depuis cet automne et la deuxième vague, les quelque 1700 employés du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) ne peuvent plus manger avec les enfants, car les distances ne peuvent être respectées dans tous les réfectoires. Les syndicats SIT et SSP ont donc demandé, par l’intermédiaire d’une pétition qui aurait récolté quelque 600 signatures, une indemnité de 9 francs par repas pour les personnes qui ne pouvaient plus le consommer sur place.

En effet, la dernière édition du journal SIT-info rappelle que pour ces animateurs «gagnant entre 1200 fr. (pour celles travaillant que le midi) et 2700 fr. (pour le maximum d’annuités pour celles travaillant midi et soir), devoir aller s’acheter à manger dehors tous les midis n’est pas envisageable». Toujours selon cet article, la pétition a permis d’obtenir une prime Covid de 200 francs par employé, qui a été versée au mois de décembre par le GIAP. Elle censée couvrir le manque à gagner pour les repas. Il est question d’une «petite victoire syndicale».