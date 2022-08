Abo Première ascension de l’Everest «Ils ont eu la montagne pour eux tout seuls»

Il y a septante ans, Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont entrés dans l’histoire en conquérant l’Everest. Aujourd’hui, on s’y bouscule. Peter Hillary raconte l’exploit de son père et ce qu’il aurait pensé de la situation actuelle.