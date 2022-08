À Genève, les signalements de maltraitance envers les animaux affluent au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Celui-ci lance actuellement quasi une enquête par jour ouvrable. Si toutes les informations reçues ne sont pas fiables, nombre d’entre elles entraînent des investigations et des sanctions.

Selon les associations contactées, cette augmentation n’est pas due à une hausse des cas de maltraitance, mais à une attention plus poussée des citoyens au bien-être animal. La justice y est elle aussi sensible: selon les chiffres de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, le nombre de procédures pénales annoncées par le canton de Genève a augmenté en 2021.

Les informations véridiques, corroborées par les inspecteurs du SCAV, peuvent avoir un véritable impact et limiter les récidives. Si un passant n’avait pas tendu l’oreille à Soral, l’an passé, un couple de perroquets aurait péri dans une déchetterie enterrée. Si les services concernés n’avaient pas été alertés, il y aurait peut-être eu plus d’un agneau mort étouffé dans la boue de cette ferme genevoise.

Un chaton qu’on jette dans une poubelle. Quatre chiens qu’on enferme dans une voiture en plein été. Une corneille à qui on met le feu. Sans pour autant fliquer autrui, on voit que les citoyens ont bien raison de se montrer inquiets et d’alerter le SCAV ou les associations de protection des animaux.

