Spectacle lancéen – Des aînés vous invitent dans le train de leur mémoire À l’EMS de la Vendée, à Lancy, les résidents travaillent activement sur une comédie musicale basée sur leurs récits de vie. Reportage en répétition. Léa Frischknecht

Les résidents de la Vendée vous embarquent dans leur beau voyage sur la route des souvenirs. ENRICO GASTALDELLO

C’est un train très spécial, qui n’existe nulle part ailleurs. Le contrôleur y est gentil et plutôt conciliant sur la validité des tickets. La locomotive mène ses passagers de la place Saint-Gervais à la commune valaisanne de Finhaut, en passant par les rives vaudoises de la Venoge et le sommet du Moléson. Dans les wagons, personne n’est pressé, chacun profite du voyage. Et les sièges confortables invitent au récit et à la confidence.