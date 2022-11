Animation à Genève – Des aigles viennent soutenir le commerce local Codes QR à collecter et démonstrations de fauconnerie: la «Chasse aux Aigles» fait la promotion du commerce de proximité et des transports publics. Antoine Grosjean

«Georgette Royaume», «Jeff Deau» ou «Jasmine de Gamay»: les illustrations de rapaces se veulent des clins d’œil à autant de particularités genevoises. DR

Quel meilleur ambassadeur que l’aigle, emblème genevois, pour faire la promotion du commerce de proximité et des transports publics? Pendant deux semaines, les Genevois sont encouragés à utiliser les bus, trams et mouettes pour se rendre dans les magasins locaux, en partant à la recherche des rapaces qui s’y cachent et qui permettent de gagner des lots. En parallèle, des démonstrations de fauconnerie ont lieu au centre-ville.

Organisée par Genève Avenue, la plateforme locale du commerce en ligne, la «Chasse aux Aigles» a démarré mardi et se poursuit jusqu’au 15 novembre. Munis de leur téléphone portable, les participants doivent chercher, dans plus de deux cents magasins ainsi que dans les transports publics, l’affiche du concours et scanner le code QR qui s’y trouve.

Clins d’œil aux genevoiseries

Celui-ci permet de collecter vingt illustrations différentes d’aigles, qui multiplient les chances de remporter des lots au tirage au sort. À la clé, un vélo électrique, un abonnement Unireso annuel, une trottinette électrique, ainsi que de nombreux autres cadeaux. «Georgette Royaume», «Jeff Deau» ou «Jasmine de Gamay»: les vingt illustrations de rapaces se veulent des clins d’œil à autant de particularités genevoises, de la longeole au cardon, en passant par le Jet d’eau et l’Escalade.

Sensible à la cause du commerce de proximité, la Ville de Genève s’associe à cette opération et propose des démonstrations de fauconnerie au centre-ville, en partenariat avec le centre animalier Les Aigles du Léman. Les mercredis et samedis 2, 5, 9 et 12 novembre, des déambulations avec des rapaces ont lieu plusieurs fois par jour dans les Rues-Basses. Ces mêmes jours (à 15 h les mercredis et à 14 h les samedis), des spectacles sont donnés à la place du Rhône, où on pourra voir voler des aigles, buses, chouettes, hiboux, caracaras et autres rapaces. Frissons garantis!

Des indices pour trouver les codes QR sont dévoilés chaque jour sur Instagram. Tous les détails pour participer (dont la liste des commerces en question), ainsi que pour les démonstrations de fauconnerie, se trouvent ici.

