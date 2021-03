Canton de Genève – Des aides forfaitaires prévues pour la culture? Les artistes sont fortement touchés depuis le début de la crise. Genève va étudier la possibilité d’une aide forfaitaire pour les soutenir.

Le canton de Genève étudie un nouvel outil d’aide pour les artistes. Keystone/Martial Trezzini

Durement impacté par la crise sanitaire, plus de 40% des actrices et acteurs culturels prévoient de mettre un terme à leur activité artistique pour des raisons financières selon la Taskforce Culture romande.

Dans le but de préserver le milieu culturel, le canton de Genève étudie la possibilité de se doter d’un nouvel outil d’aide forfaitaire, en s’appuyant sur les exemples d’autres cantons, comme Zurich dont la compatibilité du dispositif avec la loi Covid-19 a été établie récemment.

Pour apporter un soutien rapide à des personnes dans une situation financière et humaine difficile, Genève doit en effet adapter les outils d’aide existants. Le canton étudie de manière approfondie la possibilité d’introduire une aide forfaitaire aux artistes et aux actrices et acteurs culturels.

«Il est important que nous étudions toutes les pistes afin que le dispositif d’aide s’adapte à la réalité du terrain et puisse venir en aide aux acteurs et actrices de la culture dans toute leur diversité» Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du département de la cohésion sociale

Une aide forfaitaire enverrait également un message fort aux milieux culturels en leur apportant un soutien à leurs activités professionnelles actuelles et non en indemnisant des activités qui n’ont pas pu avoir lieu.

Indépendants concernés

Suite aux décisions du Conseil fédéral du 18 décembre 2020 et à la révision de l’ordonnance sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi Covid-19, les cantons peuvent à nouveau, comme c’est le cas pour les entreprises culturelles, indemniser les artistes et les actrices et acteurs culturels ayant le statut d’indépendant.

Dans ce cadre, sont éligibles pour une indemnisation les pertes financières résultant de l’annulation, du report ou de la tenue dans un format réduit de manifestations ou de projets, ou en raison de limitations d’activité à cause des mesures sanitaires.

SIMS/COM