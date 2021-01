Covid – Des aides au paiement du loyer pour 2500 commerces Les demandes d’exonération ont afflué pour les mois de novembre et décembre. Un tiers d’entre elles ont été traitées. Christian Bernet

Photo d’illustration VQH

Paiera, paiera pas? Pour beaucoup de commerçants, c’est la question vitale. La facture du loyer pèse lourd et pourrait bien les faire plonger. Alors nombre d’entre eux attendent toujours, dans l’inquiétude, de savoir si on les aidera à la payer. «Je connais beaucoup de restaurateurs qui n’ont pas pu honorer les loyers de novembre et décembre et ne savent toujours pas si leur demande d’exonération sera acceptée», relève Helena Rigotti, vice-présidente du Groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers (GRPH).

Les aides prévues pour la fin 2020 concernent les commerces qui ont dû fermer boutique pour cause de pandémie. L’État paie la moitié du loyer si le propriétaire est d’accord de renoncer à l’autre moitié. Cela touche les loyers de moins de 7000 francs par mois (hors charges).