Le foot régional pas épargné – Des agents sévissent de plus en plus sur les terrains des amateurs En Suisse romande, de nombreux joueurs de niveau semi-professionnel et en dessous sont désormais «accompagnés». Un miroir aux alouettes pour beaucoup. Robin Carrel

Les terrains des ligues amateurs, comme à Échallens, sont de plus en plus fréquentés par des agents de joueurs. Keystone/Laurent Gillieron

Jorge Mendes, Pini Zahavi, Mino Raiola, Kia Joorabchian, Jonathan Barnett. Les millions qu’ils brassent. Leurs portefeuilles de joueurs qui font rêver les soirs de Ligue des champions. Mais il n’y a pas que ce genre de rêves qu’ils vendent à longueur d’années. Leurs réussites professionnelles et surtout financières inspirent de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, bien intentionnées ou moins, anciens footballeurs ou pas, qui aspirent à entrer dans ce jeu un peu trouble, qui a tendance à envahir le jeu de ballon plus que de raison.