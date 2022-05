Canton de Zurich – Des activistes ont bloqué un dépôt de carburant Des militants pour la protection de l’environnement se sont hissés sur des installations en bambou, selon la section suisse de la Grève du climat.

Les activistes de la Grève du climat se sont perchés sur deux installations en bambou. Des camions-citernes ont toutefois pu se faufiler entre ces dernières. KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Des activistes de la protection du climat ont tenté de bloquer un grand dépôt d’essence, de diesel et de mazout, jeudi matin à Rümlang (ZH). Des camions citernes ont toutefois pu franchir leur barrage. Les militants ont été évacués et interpellés à la mi-journée.

Mode d’évacuation contesté

Lors de l’intervention de la police, les militants perchés sur leur installation ont refusé d’en descendre et de quitter les lieux. Ils en ont finalement été évacués par des policiers, avec l’aide des pompiers, indique la police cantonale zurichoise.

La Grève du climat critique les circonstances de cette évacuation. En s’affairant autour des deux installations montées par les activistes, policiers et pompiers ont entraîné leur effondrement partiel. Ce faisant, ils «ont mis en danger la vie» des personnes perchées à 8 mètres de hauteur, écrit l’organisation.

Émissions de CO2 «empêchées» par l’action

L’action des militants n’a que légèrement entravé le trafic, indique la police. L’accès au dépôt a pu être garanti. Selon un reporter de Keystone-ATS, des camions citernes ont pu notamment se faufiler entre les deux installations dressées par les activistes.

Selon la Grève du climat cependant, le blocage a empêché les transporteurs d’hydrocarbures d’accéder au site durant une heure. Puis, il a ralenti cet accès durant les cinq heures suivantes, écrit l’organisation. Et d’ajouter: «ainsi, cette action a empêché directement l’émission de bien plus de 1000 tonnes de CO2».

Le dépôt de Rümlang constitue un point névralgique important du transport des hydrocarbures en Suisse. Environ 14% de ces derniers passent dans ses conduites, écrit la Grève du climat. Selon les militants, le carburant chargé à Rümlang sur les camions-citernes attise les conflits d’exploitation du sol, les guerres et les catastrophes climatiques.

Dénoncés à la justice

Dans son communiqué, la police qualifie l’action de protestation d’illégale. Elle a interpellé onze personnes: six militantes et cinq militants âgés entre 17 et 28 ans, domiciliés en Suisse et en Allemagne, pour les interroger au poste de police. Ils seront dénoncés au Ministère public et à la Justice des mineurs pour manifestation non autorisée, contrainte et d’autres délits.

