Écologie radicale – Des activistes du climat s’en prennent au golf de Lausanne Les militants ont planté des légumes sur un green artificiel du Chalet-à-Gobet et appellent à s’en prendre à d’autres surfaces du même type. Fabien Lapierre

Le green du Golf Club de Lausanne a été visité par des militants radicaux du climat qui dénoncent «l’accaparement des terres par les riches». 24 HEURES – ARCHIVES

Le Golf Club de Lausanne a été la cible d’une incursion d’activistes du climat. «Les faits ont été signalés lundi et une plainte pour dommage à la propriété a été enregistrée par mes collègues de Lausanne», a confirmé à «Blick» Florence Maillard, porte-parole de la police cantonale vaudoise.

«Grondements des terres» – le mouvement à l’origine de la ZAD éphémère de Vufflens et opposé à l’entreprise Orllati – a annoncé mercredi un deuxième «grondement» sur son profil Instagram. Il indique vouloir «reprendre les terres aux plus riches», à commencer par les golfs, fustigeant «un sport extrêmement gourmand en eau et anéantissant la biodiversité».

L’espace vert de 49 hectares, fondé au Chalet-à-Gobet en 1921, affiche de son côté une certification en matière de développement durable de la Golf Environment Organisation. Il vante son rôle de «réserve naturelle», étude de 2010 à l’appui affirmant que «le terrain est d’une grande qualité écologique et recèle une variété d’animaux et de plantes remarquables».

La publication est accompagnée de deux photos prises de nuit. L’une montre deux personnes non identifiables jouant au golf et maniant une houe, l’autre présente une pancarte plantée dans le green revendiquant une «attaque maraîchère» et une banderole fustigeant «l’accaparement des terres et des ressources».

En ligne, le collectif lance encore cette invitation à d’autres sabotages: «Prenez les golfs! Plantez des patates, des arbustes ou des plantons maraîchers sur les golfs près de chez vous!» Avant de demander l’envoi de photos de ces actions.

