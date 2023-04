Défense du climat sur l’A2 – Des activistes bloquent le trafic au tunnel du Gothard Plusieurs voies de l’important axe routier ont été prises d’assaut ce vendredi par des défenseurs du climat, en plein week-end pascal. DÉVELOPPEMENT SUIT

L’action des activistes a lieu au moment où le tunnel du Gothard enregistrait d’importants bouchons de Pâques. DR

Des activistes du climat manifestent devant le portail nord du tunnel du Gothard sur l’A2. Vendredi matin, ils ont bloqué plusieurs voies de cet important axe nord-sud au milieu des bouchons de Pâques, a rapporté un photographe de Keystone-ATS.

Plusieurs sympathisants de Renovate Switzerland ont pris place sur l’autoroute aux alentours de 10 h. Des échauffourées ont éclaté avec des automobilistes qui tentaient de faire sortir les manifestants de la route. La police est ensuite arrivée sur place.

«C’est la première fois que je participe à une action de blocage. Cela me fait peur, mais j’agis ainsi parce que je suis terrifiée et en colère de voir ma génération condamnée à mort.» Karuna Babajee, militante de 19 ans, citée dans le communiqué de Renovate Switzerland

Le TCS a indiqué de son côté que le tunnel avait été temporairement fermé pour des raisons de sécurité. Un bouchon de 15 kilomètres s’était déjà formé devant le portail nord avant l’arrivée des activistes, en raison du trafic des voyageurs de Pâques.

Renovate précise dans un communiqué que sept activistes prennent part à l’action. Ils se sont collé les mains au bitume de l’autoroute, comme ce fut le cas à plusieurs reprises en Suisse l’an dernier. Le mouvement demande au Conseil fédéral de déclarer l’état d’urgence climatique et de commencer à assainir les bâtiments en Suisse.

Première action de 2023

Cette première action en 2023 marque le retour de la résistance civile climatique en Suisse, explique Renovat Switzerland. «En interrompant l’effervescence de Pâques et les trajets des vacanciers», les militants entendent rappeler «que l’urgence climatique menace la vie de tous les Suisses et lancent un appel à l’action à la population». Il s’agit pour eux «de construire le plus grand mouvement de résistance civile climatique que la Suisse ait connu. Jusqu’à ce que l’urgence climatique soit traitée comme telle».

«Je préférerais passer ce moment en famille et profiter des vacances. Malheureusement, l’urgence climatique ne prend pas de pause et nous devons agir sans attendre.» Antoine Mayerat, activiste de 64 ans, cité dans le communiqué de Renovate Switzerland

Parmi les sept activistes qui se sont collés au bitume ce vendredi, Karuna Babajee, une étudiante de 19 ans: «C’est la première fois que je participe à une action de blocage, dit-elle dans le communiqué de Renovate Switzerland. Cela me fait peur, mais j’agis ainsi parce que je suis terrifiée et en colère de voir ma génération condamnée à mort. En m’engageant, je ne me sens plus seule. Je sens que j’ai le pouvoir d’agir et de faire ce qu’il faut. Comme moi, de plus en plus de personnes en Suisse sont prêtes à participer à des actions non violentes pour sauver leur avenir.»

Autre activiste cité: Antoine Mayerat, un ostéopathe de 64 ans: «Je préférerais passer ce moment en famille et profiter des vacances. Malheureusement, l’urgence climatique ne prend pas de pause et nous devons agir sans attendre. Je me suis assis sur cette route du Gothard aujourd’hui pour être entendu par tous mes concitoyens et concitoyennes et les appeler à se lever et faire entendre leur voix. C’est le seul moyen de sauver nos vies et celles de nos proches. En agissant ensemble, nous avons le pouvoir de faire bouger les choses.»

ATS/PMO

