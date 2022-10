MAGALI GIRARDIN

Veyrier, 25 octobre

Nous assistons indiscutablement à une évolution climatique. Je me souviens d’avoir visité en 6e primaire les grottes du glacier du Rhône, presque en bas de la vallée de Conches. Le glacier a reculé depuis lors de plusieurs kilomètres. Genève se trouvait recouverte de 500 m de glace il y a 20’000 ans. D’aucuns affirment que nous pouvons ralentir ce phénomène planétaire par nos comportements. Les grands décideurs planchent sur les modifications de constructions, de l’énergie, de nos moyens de locomotion.

Notre État de droit permet d’en établir les bases légales utiles. Malgré ces moyens démocratiques, on assiste à des démonstrations d’obstruction, régulièrement organisées pour pousser la population à la réflexion, essentiellement des automobilistes. Ces blocages de ponts, autoroutes et autres voies de circulation sont des gestes très aisés à accomplir et ils provoquent des énervements et agacements chez le citoyen.

Ces tactiques de rue, localement contraignantes, sont faites dans le but de provoquer une prise de conscience chez les personnes. Toucher Claude Monet et Van Gogh irrite et fait réagir le peuple et les autorités, tout comme les actions destructrices des blocs noirs lors de manifestations peuvent forcer in fine à suivre une cause. Mais si elles sont exercées systématiquement et de façon récurrente, elles crispent, deviennent pernicieuses et desservent la cause initiale.

Gilles Bourquin

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.