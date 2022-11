Notre histoire – Dès 1890, le Mont-Blanc commence à s’afficher en grand 70 publicités dominées par le sommet alpin font un beau livre signé Jean-Charles Giroud. Benjamin Chaix

La couverture du livre reprend une affiche de 1927 créée par Roger Broders pour le PLM. ADAGP, PARIS 2022

Quand Jean-Charles Giroud fut engagé à la Bibliothèque de Genève (BGE), qu’on appelait encore la BPU, le directeur de l’époque lui confia la conservation d’un fonds constitué de brochures et d’affiches. «Ce n’était pas ce qu’il y avait de plus prestigieux dans les collections de l’institution, remarque le bibliothécaire, mais j’y ai découvert la beauté des affiches anciennes, qui m’a donné envie de les mettre en valeur et d’en acquérir davantage.»