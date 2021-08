Série «Sieste en poussette» (5/8) – Derrière Palexpo, le bon plan calme du week-end Bébé ne dort qu’en poussette? Voici des idées d’itinéraires conçus pour favoriser son endormissement. Spécial parents, grands-parents et nounous. Marianne Grosjean

Un coin à l'ombre au Parc Sarasin. LUCIEN FORTUNATI

Les bords du lac sont magnifiques, mais pour le promeneur en poussette, mieux vaut les éviter le week-end. À moins que Bébé soit du genre à ne s’endormir qu’au milieu d’une foule bruyante, d’enceintes à musique, de cris de bambins et d’odeur de grillades. Pareil pour les plans d’eau, plages, fleuves, rivières, pataugeoires et autres gouilles, pris d’assaut par de joyeux baigneurs et pique-niqueurs peu soucieux du sommeil de Junior. Où donc pousser le landau un dimanche d’été ensoleillé, sans quitter la ville? Cap sur le parc Sarasin, derrière Palexpo.