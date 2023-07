Figures du sport genevois (8/10) – Derrière les arts martiaux, une leçon éthique Maître de jôdô, de iai et de shodô, Pascal Krieger, pilier du Shung do Kwan, aura pratiqué toute sa vie certains arts martiaux peu connus. Pourquoi? Marc Bretton

Dojo Cayla. Pascal Krieger en action avec ses katas de jô , bâton japonais. Sur le mur la calligraphie signifie: «Victoire sur soi-même». FRANK MENTHA

Il y a les sports connus, pratiqués par des centaines de milliers de personnes. Et il y a ceux réservés aux convaincus. S’agit-il vraiment de sport d’ailleurs? Au-delà du corps, les arts du Budô (judo, karaté, aïkido, etc.) partagent l’ambition de former le pratiquant par l’intermédiaire de l’activité proposée et l’exposition aux valeurs qui la sous-tendent. Maître de jôdô (la voie du bâton), de iaidô (dégainage du sabre et coupe) et de calligraphie (shodô), Pascal Krieger, membre du Shung do Kwan, en dévoile les secrets.