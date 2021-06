Un courant qui arrive en Europe – Derrière Joe Biden, la lèpre «woke» s’étend Ce billet est signé par un blogueur de la plateforme «Les Blogs» en partenariat avec la «Tribune de Genève». Il n’engage pas la Rédaction. John Goetelen

«La vie intellectuelle dans le monde universitaire nord-américain est devenue étouffante. La possibilité d’y mener des débats ouverts sur certaines questions épineuses n’y est plus assurée.» Elke Van De Velde/Corbis

La culture de l’exclusion contamine les universitaires aux USA. Le scénario est rodé. Cette fois, c’est à l’Université de Georgetown, un quartier de Washington. Précédemment, c’était à l’Université d’Evergreen .

Démission-Contrition

Quel scénario? Un prof ou un étudiant osent quelques paroles jugées incorrectes par les woke, les «éveillés» comme ils se nomment dans leur incommensurable prétention élitiste. Rapidement les réseaux reproduisent les propos et les accusations, poussent l’auteur à présenter sa contrition et en général à démissionner.

Nouvel exemple, un de plus, à Georgetown, cité par Radio Classique : «À la fin d’un cours en visioconférence dans cette université de Washington-DC très réputée, deux profs discutent. Ils pensent avoir coupé la caméra et l’enregistrement. L’un d’eux se désespère de constater que les étudiants les moins bien notés sont noirs: «j’ai l’angoisse chaque semestre, parce que beaucoup de mes étudiants avec les plus mauvaises notes sont noirs», l’autre semble lui emboîter le pas. La bande sort, est diffusée sur le campus, puis sur Facebook et crée un scandale. Le prof doit démissionner après un acte public de contrition, l’autre collègue se désolidarise, les profs du campus sont sommés de prendre parti contre leurs collègues mis aux bans.»

Juste la damnation

Donc les étudiants noirs sont moins performants que les autres, mais comme cela ne doit pas se dire il faut tuer moralement celle qui a osé parler. Une enseignante américano-palestinienne s’est élevée publiquement contre ces pratiques. «Elle est la seule à s’être élevée contre le sort réservé à sa collègue. Voilà ce qu’elle explique dans sa lettre ouverte, après avoir comparé l’ambiance du campus à la révolution culturelle chinoise: «une nouvelle élite dirigeante s’empare des institutions universitaires en utilisant son statut de minorité et contre laquelle les libéraux progressistes sont impuissants à lutter.»

Elle ajoute: «C’est la toute l’ingéniosité du régime minoritaire: une coalition de minorités qui collectivement forment une majorité, mais qui néanmoins reste en mesure d’invoquer son statut de minorité pour préserver son pouvoir.» Daniel Kovalik prof de droit à Pittsburgh déclare pour sa part: «Ce qui me trouble le plus, c’est que ce mouvement antiraciste possède les caractéristiques quasi religieuses et absolutistes. Il n’y a ni pardon, ni rédemption, juste la damnation».»

Préjudice narcissique

Les «woke» sont le bras armé préfasciste du conformisme gauchard. Celui qui peut pousser à la démission des profs pour un écart de langage jugé «offensant».

La culture de l’annulation des gens (cancel culture) est un totalitarisme et une forme moderne de fascisme, inspirée par les heures sombres du XXe siècle. Les rouges (racisés revanchards, minorités de sexe, écolos flippés, et) sont les néofascistes du XXIe siècle. Ils n’ont pas encore la dangerosité de leurs illustres modèles, mais donnez leur 30 ans et ils mettront le monde à feu et à sang.

Selon le philosophe britannique John Stuart Mill: «Beaucoup de gens considèrent comme un préjudice personnel les conduites qu’ils n’aiment pas et les ressentent comme un outrage à leurs sentiments.»

Nettoyer les écuries

Dans Le Figaro le journaliste Adrien Jaulmes enquête sur le cas de Georgetown: «L’association des étudiants noirs de la Faculté de droit réagit en publiant sur Facebook un communiqué réclamant la sanction immédiate des deux professeurs. «Nous ne demandons rien de moins que le licenciement immédiat de Sandra Sellers. Pas de suspension. Pas d’enquête. L’université doit prendre des mesures rapides et définitives face à un racisme flagrant et éhonté.»

Le résultat est dramatique: «Le doyen de la Faculté de droit, Bill Treanor, réagit aussitôt. «Nous prenons cette situation avec le plus grand sérieux. J’ai regardé une vidéo de cette conversation et je trouve le contenu odieux, écrit-il dans un communiqué. J’ai informé le professeur Sellers que je mettais fin à son contrat avec la Faculté de droit de Georgetown avec effet immédiat… »

La société occidentale est malade. Très malade. Joe Biden élu, les proto fascistes se développeront encore davantage. Le seul vaccin contre cette violence intellectuelle et morale est d’être incorrect, pas gentil, de remettre les minorités à leur place de minorités, d’applaudir la blanchitude comme la négritude, et de préparer son Kärcher pour nettoyer les écuries de gauche.

