Mises en quarantaine – Dérogations accordées par dizaines outre-Sarine Plusieurs Cantons alémaniques ont dispensé des voyageurs de retour de pays à risque de leur obligation de rester dix jours à la maison. Benjamin Pillard

Retour au pays En principe, une quarantaine de dix jours attend les voyageurs en provenance d’un pays figurant sur la liste rouge de la Confédération. Laurent Guiraud

Les travailleurs actifs dans le domaine de la santé, du maintien de l’ordre public ou les frontaliers ne sont pas les seules personnes à pouvoir bénéficier d’une exception à leur retour en Suisse d’un pays considéré comme à risque par la Confédération. Nos confrères du «SonntagsBlick» révèlent que des dérogations à la mise en quarantaine obligatoire pendant dix jours ont été accordées par dizaines outre-Sarine, alors que l’activité professionnelle des voyageurs concernés n’est pas indispensable au bon fonctionnement de la société.

Ainsi, Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont permis à des musiciens de donner leur concert, moyennant le respect du port du masque et de la distanciation sociale. Avant et après leur représentation cependant, les artistes ont dû rester dans leur hôtel.

Raisons professionnelles

De nombreux hommes d’affaires de Suisse centrale ont également bénéficié de la marge de manœuvre dont disposent les Cantons. Toujours selon l’hebdomadaire alémanique, les autorités nidwaldiennes ont dispensé une dizaine de managers de l’obligation en raison de leur «nécessité de se rendre dans des pays à risque, où leur présence est indispensable». Même son de cloche à Schwytz, où des dérogations ont été obtenues «principalement en raison d’activités professionnelles à l’étranger». Le Canton de Zoug annonce trois exceptions accordées à des voyageurs «dont les obligations professionnelles ne pouvaient pas être reportées».

Le «SonntagsBlick» cite encore le cas d’un spécialiste venu d’Espagne qui a pu directement se mettre au travail à son arrivée à Schaffhouse dans le cadre d’un projet de bus électriques. Ou encore celui de techniciens argoviens que le Canton a autorisé à se rendre dans une centrale électrique pour des travaux de maintenance.

Ces multiples dérogations s’ajoutent au cas rapporté il y a dix jours par le quotidien grison «Südostschweiz». Des véliplanchistes israéliennes qui s’étaient rendues en Engadine pour participer à des compétitions ont aussi fait l’objet d’une exception.