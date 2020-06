Parti socialiste – Dernière assemblée en tant que président pour Christian Levrat Le chef du Parti socialiste tient ce samedi son ultime assemblée des délégués comme président de la formation. Il a notamment remercié le Conseil fédéral et les conseillers d’État pour leur lutte contre le coronavirus.

L’élection du successeur de Christian Levrat aura lieu lors du prochain congrès du PS en octobre. KEYSTONE

Christian Levrat a ouvert sa dernière assemblée des délégués samedi comme président du Parti socialiste suisse. Les délégués du PS tiennent leur première assemblée numérique en direct sur YouTube en votant via un outil en ligne plutôt qu’en levant leur carte de vote.

«Si l’on m’avait dit, il y a tout juste six mois, que me dernière assemblée des délégués comme président se tiendrait par voie électronique, je ne l’aurais évidemment pas cru», a dit le président Christian Levrat samedi devant les délégués en ligne, via YouTube. L’élection de la succession de Christian Levrat se fera lors du prochain congrès du PS, les 17 et 18 octobre prochains.

«Il était important de tenir cette assemblée, même de façon numérique, a-t-il dit. Les droits démocratiques doivent continuer à être exercés.»

«Merci»

Il en a ensuite profité pour dire «merci»: «le Conseil fédéral a fait un job exceptionnel. En particulier nos deux conseillers fédéraux, Simonetta Sommaruga et Alain Berset, qui ont littéralement crevé l’écran durant les mois écoulés.»

Au début de la pandémie, la Suisse était dans une situation délicate, entre l’Italie du Nord, l’Alsace et Ischgl en Autriche, trois des principaux foyers infectieux en Europe. «Aujourd’hui, notre pays est félicité pour sa gestion de l’épidémie.»

Il a aussi remercié toutes les conseillères et conseillers d’État aux quatre coins du pays. «Dans la lutte contre le coronavirus, les cantons ont parfois eu de la peine à se coordonner, mais ils ont joué un rôle décisif sur le terrain», a-t-il relevé.

Porter la société à bout de bras

Le président du PS a encore salué les femmes, «qui ont littéralement porté notre société à bout de bras pendant la pandémie». «Il ne suffit pas de les applaudir depuis nos balcons. Les salaires de ces branches essentiellement féminines doivent enfin être revalorisés; c’est notre travail, dans les cantons, dans les communes, au niveau fédéral, en collaboration avec les syndicats.»

Il a ensuite lancé les travaux des délégués qui doivent déterminer les mots d’ordre du PS pour les votations fédérales du 27 septembre. Une série de résolutions visant à sortir de la crise dans la solidarité vont encore être débattues.

Discours d’Alain Berset

Le conseiller fédéral Alain Berset s’est exprimé par écran interposé devant les membres du PS samedi. Il est venu présenté des initiatives, qui visent à soutenir la classe moyenne.

«L’heure est venue de montrer plus de solidarité avec les femmes qui travaillent à temps partiel, qui peinent à joindre les deux bouts et qui – en plus – assurent l’essentiel des tâches domestiques. Malgré leur énorme engagement, ces femmes risquent de basculer dans la pauvreté à la retraite, à cause de rentes trop faibles.»

Pour cette raison, le Conseil fédéral a décidé d’introduire une nouvelle assurance sociale pour les chômeurs en fin de droit de plus de 60 ans, a-t-il rappelé. Celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie doivent pouvoir arriver à la retraite dans la dignité. Mais il appelle à la vigilance. «Oui, la réforme a été adoptée par le Parlement avec une majorité claire, mais elle risque d’être combattue par référendum.»

Alain Berset a encore mis en avant deux autres réformes. Celle de l’assurance invalidité a également été acceptée la semaine dernière par le parlement. Il a aussi tenu à évoquer le congé paternité, soumis en votation populaire le 27 septembre: «c’est un pas important vers une société plus équilibrée. Il contribue à une meilleure répartition du travail entre les femmes et les hommes, au travail comme à la maison.»

Solidarité

Les délégués du parti socialiste suisse ont adopté plusieurs résolutions samedi, notamment pour sortir de la crise dans la solidarité. Ils ont en revanche refusé celle de la Jeunesse socialiste visant à garantir l’emploi.

Le PS exige des mesures concrètes pour surmonter la crise du coronavirus dans un esprit de solidarité, a souligné Tamara Funiciello, vice-présidente du PS. Dans ce contexte, la santé mentale et physique de la population doit toujours être une priorité. Son objectif est de sauver des vies, de protéger des emplois.

Le parti préconise par exemple que les rentes soient maintenues et que les salaires continuent d’être versés. Toute personne gagnant moins que le salaire médian (6500 francs, montant brut à raison d’un taux d’activité de 100%) ne devrait pas, en cas de chômage partiel, recevoir 80% de son salaire, mais 100% de celui-ci. Lorsque le chômage partiel n’est pas possible, c’est l’allocation pour perte de gain (APG) qui doit être versée.

Cette première résolution, qui comprend une quinzaine de points, a été adoptée à l’unanimité par les délégués malgré plusieurs propositions d’amendements.

Éviter la discrimination des 60+

La deuxième résolution, aussi largement adoptée, vise à soutenir et à éviter toute discrimination à l’égard des plus de 60 ans comme cela a pu être le cas pendant la pandémie. Marianne de Mestral, coprésidente du PS60+, a relevé combien le droit à l’autodétermination des plus de 60 ans a pu être amputé pendant le semi-confinement.

Les groupes à risque doivent rapidement être décrits en des termes conformes à l’état le plus récent des connaissances. L’âge n’est à cet égard qu’un seul des facteurs de risque. «Il est inacceptable qu’un groupe important de la société se voie refuser le droit à l’autodétermination au seul motif de l’âge», souligne le PS.

Enfin, les délégués du PS ont en revanche refusé «de justesse» celle de la Jeunesse socialiste visant à garantir l’emploi. Ce projet visait à assurer à chacun un emploi dans le secteur public à un salaire minimum, a expliqué Ronja Jansen, présidente de la Juso.

Garantie d’emploi

La garantie d’emploi est un stock tampon d’emplois rémunérés qui s’accroît automatiquement à mesure que le nombre d’emplois disponibles dans le secteur privé diminue. Elle sert ainsi de mécanisme d’équilibrage anticyclique automatique de la conjoncture, ainsi que de garantie importante de participation sociale pour les personnes à la recherche d’un emploi.

Pour Beat Jans, vice-président du PS, le droit au travail est important. Mais le PS s’est aussi toujours battu pour le travail décent. Le travail doit être plus qu’une thérapie occupationnelle: il doit être bien rémunéré, avoir un sens et correspondre aux compétences et aux intérêts de l’individu. Il ne veut pas de «jobs purement alimentaires mal payés» qui n’ont pas de sens.

