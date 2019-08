«Dernier théâtre genevois avant la Méditerranée», le Galpon se veut une jungle

Au sein de l’écosystème genevois, la pointe de la Jonction ne peut prétendre qu’à une sauvagerie relative. Qu’à cela ne tienne, Nathalie Tacchella et Gabriel Alvarez, indigènes du Galpon depuis son érection route des Péniches, ont inauguré vendredi leur nouvelle saison sous le cri de ralliement «Nous sommes une anomalie sauvage».

Comment cela? En vertu du voisinage d’une «Arve chargée de limon», justifie l’une; parce que notre anomalie évoque l’animal, soutient l’autre, un verre de Palomita (cocktail mexicain à base de Tequila) tendu vers son interlocuteur. Plus sérieusement, la créature bicéphale assure enrichir «un capital poétique là où se développe le pôle économique du secteur du PAV (Praille Acacias Vernet)». Autre argument avancé, «nous avons parrainé un deuxième Galpon au cœur de la jungle colombienne». Pour résumer, «nous apportons du symbolique – en cela nous sommes sauvages», chantent les hôtes d’une foule d’habitués venus assister au champêtre «lancer de saison», avec dégustation d’une saucisse artisanale longue de 20 mètres à la clé.

Quand Gabriel Alvarez et Nathalie Tacchella déroulent leur programme, à deux pas de la très symbolique passerelle enjambant leur rivière, ils insistent moins sur son contenu que sur la démarche qui y aboutit. Et pour cause: leur mission consiste à convier sur leur territoire des artistes qui engendreront en toute indépendance leurs créations – 13 en tout pour 2019-2020, plus deux accueils, qui se répartiront en trois blocs saisonniers.

Le premier lot, cet automne, s’organise autour d’un temps fort conçu avec une association colombienne, le Centro de Investigaciones Teatrales (CENIT), qui travaille avec des migrants dans une optique de résilience par le théâtre. Solidaire vis-à-vis de ce projet ancré au plus profond de la forêt, le Galpon a levé des fonds pour contribuer à le mener à bien. Ce pont étant jeté, un échange peut avoir lieu entre les compagnies des deux jungles. En octobre, le CENIT viendra ainsi à la Jonction présenter «Antigone in exilium», d’après Maria Zambrano, à quoi le Studio d’action théâtrale de Gabriel Alvarez répondra par un «Tu n’obéiras point» qui fouillera le même mythe sous l’angle cette fois de l’individu aux prises avec la norme. L’an prochain, une rencontre du même type se fera en terres colombiennes – natales pour Alvarez.

Le bloc hiver s’émaillera de trois créations attendues: les «Sœurs» que montera Elidan Arzoni à partir d’un texte du très plébiscité à Genève Pascal Rambert; la relecture d’«Alice au pays des merveilles» par Nalimi Menamkat, remarquée lors de sa résidence de trois ans à la Comédie; et «Loin d’Olympe», la nouvelle création chorégraphique de la maîtresse de céans Nathalie Tacchella et sa Compagnie de l’Estuaire, ou «comment on est amené à bricoler avec ses croyances»… La danse sera copieusement représentée au printemps aussi, par le biais d’un duo de Pascal Gravat («Quelqu’un d’autre»), d’un solo d’Olivia Ortega («O: Viva!»), ainsi que d’un duo signé Marion Baeriswyl, qui épousera dans «Sismes» «le temps lent des plantes et des plaques tectoniques».

Quant à la musique, elle s’accrochera elle aussi aux lianes du Galpon, sans quoi il serait dénaturé. En effet, toujours étroitement lié à la Haute École de musique, le théâtre en camouflage démarrera son parcours le 17 septembre avec la célèbre comédie musicale «Cabaret», dont les jeunes chanteurs embusqués parmi les branches ont donné un avant-goût a capela vendredi soir. Le mois de janvier crépitera pour sa part de partitions contemporaines interprétées qui par l’Ensemble vide, qui par l’Ensemble Vortex ou par Jacques Demierre, Louis Schild et leurs invités. On sera sur ce pont-là également.

Prog. de la saison 2019-2020 sur www.galpon.ch