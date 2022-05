Le quai Wilson, qui accueille les forains et leurs manèges depuis 2018, devrait bientôt se libérer pour offrir un accès à l’eau à la population.

Cet été, les amateurs de sensations fortes et de pommes d’amour profiteront de la fête foraine sur les quais pour la dernière fois, a appris la «Tribune de Genève». Dès 2023, les manèges retrouveront la plaine de Plainpalais, qu’ils animent déjà durant la période de Pâques et des Fêtes de fin d’année.

Baignade et piste cyclable

La fin de la fête foraine au bord de l’eau s’explique notamment par le déploiement d’une zone de baignade sur le quai Wilson. Une pétition demandant un réaménagement du site pour y faciliter l’accès au lac avait été acceptée par le Conseil municipal en mars 2021. Mais plus globalement, la Ville a d’autres ambitions pour sa rade. «Nous souhaitons y favoriser la baignade et la déambulation», explique Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative en charge du Département de la sécurité et des sports (DSSP).