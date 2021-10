L’éditorial - Dérives de l’immobilier: finissons-en!

Un procès immobilier hors norme dans un lieu pour le moins insolite: voilà l’affiche inédite promise aux Genevois dès lundi pour une durée de trois semaines… au Palladium! Près de 200 personnes flouées, qui ont perdu plus de 27 millions de francs au total, auront les yeux rivés sur le Tribunal correctionnel pour assister au jugement de deux promoteurs et trois représentants d’une entreprise générale qui ont défrayé la chronique depuis 2013.

Lire aussi: Procès hors norme sur les dérives de deux promoteurs genevois

Villas inachevées, surfacturations de terrains en zone de développement, malfaçons, factures impayées et dessous-de-table en cash: les cinq prévenus devront s’expliquer sur leur débâcle, qui a fait vivre un cauchemar à leurs nombreuses victimes. Des candidats à la propriété ont perdu des montants de 50’000 francs (parfois davantage), versés à titre d’acomptes de réservation, pour ne pas rater la maison de leur vie.

Or, la plupart des logements proposés n’étaient déjà plus disponibles au moment du paiement de l’acompte. Pour d’autres, il n’existait pas même de projet concret de construction. Des éléments que les professionnels connaissaient, selon l’acte d’accusation très fourni de 197 pages, et dont ils se sont sciemment accommodés. «On pensait que ces affaires-là n’arrivaient pas en Suisse!» se désolent ces personnes roulées dans la farine.

Les charges sont à la hauteur de ce dossier sidérant; les promoteurs seront notamment jugés pour escroquerie par métier et faux dans les titres.

Ce procès est certainement l’un des plus importants que notre canton ait connus, tant par le nombre de victimes que par les montants détournés. Il devrait permettre de mieux comprendre cette vaste dérive de l’immobilier qui marquera à n’en pas douter la vie genevoise. Il pourrait aussi faire figure d’exemple pour en finir avec de telles pratiques.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.