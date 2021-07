Lettre du jour – Dérèglement climatique Opinion Courrier des lecteurs

Veyrier, 21 juillet

La Suisse a eu très peur. Lacs et rivières ont failli déborder pour de bon. Pendant ce temps, d’autres ont eu moins de chance: en Allemagne et au Benelux, au cœur de certains des pays les plus développés du monde, un cataclysme météorologique faisait de nombreux morts. En quelques instants, les survivants se retrouvaient privés d’électricité, de téléphone, d’eau potable, de toilettes et de moyens de transport. Cela aurait pu arriver chez nous.

On nous explique que le présent dérèglement climatique est provoqué par l’accroissement global du CO2 atmosphérique. Et qu’il faut par conséquent arrêter de brûler des combustibles fossiles, utiliser des véhicules électriques, des éoliennes et des cellules solaires. Notre pays est en train de s’engager résolument dans cette voie, de même que toute l’Union européenne. Mais qu’en est-il du reste du monde? 90% du CO2 global est produit hors de l’Europe.

Pour les pays les plus pauvres, et qui bénéficient en plus d’une croissance démographique bien plus vigoureuse que la nôtre, la déforestation et les énergies fossiles sont l’unique possibilité de sortir du sous-développement, d’échapper à la misère et à la mort. Comment leur demander d’y renoncer? C’est impossible, il faut l’admettre! Il est évident que leur production de CO2 va continuer de croître.

De son côté, en raison de sa taille, la Suisse ne produit que quelques pour mille du CO2 global, de sorte que si notre pays atteint un jour la «neutralité carbone», personne au monde ne le remarquera, quels que soient les moyens matériels considérables que nous y aurons consacrés.

En revanche, il est certain que notre pays continuera bel et bien à subir les effets de l’accroissement du CO2 atmosphérique, produit ailleurs dans le monde. […] Pour cette raison, je crois que notre pays devrait réfléchir à l’ordre de ses priorités. Parvenir à la neutralité carbone nous demandera des investissements considérables, tant au niveau des individus que des collectivités.

Au lieu de cela, ces investissements devraient en priorité être consacrés chez nous, de manière proactive, à la protection contre les futures catastrophes liées à la dégradation du climat, à la sécurisation du pays face aux cataclysmes météorologiques à venir. Car ils vont venir, c’est une certitude. Le temps presse.

À quoi nous serviront nos éoliennes, le jour où elles seront emportées par un ouragan, en même temps que les lignes électriques et nos toitures avec leurs cellules solaires? À quoi vont nous servir nos voitures électriques toutes neuves, le jour où elles seront emportées comme des fétus de paille par les eaux?

Angel Vilaseca

