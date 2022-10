Football – Dereck Kutesa: «J’ai instantanément pensé à la contre-attaque» L’ailier genevois a marqué le seul but de Servette lors du match nul 1-1 contre Lucerne dimanche. Sur une passe décisive de son gardien Jérémy Frick. Valentin Schnorhk Genève

Dereck Kutesa a inscrit son premier but en Grenat depuis son retour au club. BASTIEN GALLAY / LPS

Une danse afro, devant la tribune où il distinguait du public. Dimanche, Dereck Kutesa a inscrit son premier but depuis son retour au Servette FC cet été, et il a choisi de marquer le coup sur sa célébration. Elle racontait la joie d’un joueur qui espérait avoir signé le but de la victoire des Grenat contre Lucerne. C’était avant l’égalisation de Max Meyer en seconde période. Décevant, mais pas inquiétant pour le Genevois de 25 ans, ravi d’avoir trouvé le chemin des filets.

Qu’avez-vous ressenti au moment de votre but?

J’étais très content. Vraiment. Surtout le fait de marquer ici, chez moi, à la Praille, mon premier but après mon retour me tenait à cœur. Je crois que ça a pu se voir au moment de ma célébration (il sourit).

Racontez-nous cette action, où la passe décisive vient de Jérémy Frick!

Dès que Jérémy s’est emparé la balle, j’ai instantanément pensé à la contre-attaque. À la retombée du ballon, il y a (Miroslav) Stevanovic qui joue le duel et moi, je le suis. Ça me permet de récupérer le ballon et d’éliminer un premier adversaire. À ce moment-là, il y avait deux possibilités: soit le défenseur sortait sur moi et je mettais le ballon en retrait, soit je tirais. Et c’est ce qui s’est passé, avec un petit peu de réussite, puisque ma frappe touche le poteau avant d’entrer. Dans le feu de l’action, il faut savoir prendre la bonne décision.

C’était votre première titularisation depuis votre retour à Servette. Quel regard posez-vous sur votre performance?

J’attendais cette première titularisation, oui. Mais l’équipe tournait bien au moment de mon arrivée, et c’est normal. Je crois que, aujourd’hui, j’aurais pu être un peu plus fin techniquement, notamment dans les derniers mètres. Mais je suis plutôt content de ma prestation.

D’un point de vue collectif, Servette reste sur deux matches de suite sans victoire. Cela vous préoccupe-t-il?

Non, nous sommes toujours en confiance. Nous sommes toujours deuxièmes au classement, même si nous venons de louper deux fois l’occasion soit de creuser l’écart sur Saint-Gall, soit de nous rapprocher de Young Boys. Mais nous allons regagner.

