Série d’été: les grandes histoires d’amour de la littérature romande 3/4 – «Derborence», ou l’amour plus fort que la mort «Derborence», chef-d’œuvre de C.-F. Ramuz, avant d’être le récit d’une catastrophe naturelle, est une magnifique histoire d’amour entre le berger Antoine et sa jeune épouse Thérèse, dont la puissance des sentiments le fait miraculeusement revenir d’entre les morts. Isabelle Falconnier

Charles Ferdinand Ramuz en 1937, trois ans après la première parution de «Derborence». Theo Frey/Fotostiftung Schweiz/Keystone

C’est l’été. Séraphin et Antoine viennent de s’installer à l’alpage avec leur troupeau. À Derborence, en dessous d’Anzeindaz et du massif des Diablerets, ils sont deux hommes seuls mais l’amour s’invite dès les premiers soirs. «Tu t’ennuies», lance le vieux Séraphin à Antoine, un jeune gars de 25 ans aux cheveux noirs. «Comme si tu étais à l’autre bout du monde… Comme si tu allais être séparé d’elle pour toujours…» C’est qu’Antoine n’est marié que depuis deux mois. Et il a dû se battre pour l’épouser, sa Thérèse. Orphelin, placé à 13 ans comme domestique, Antoine n’avait rien pour plaire à la vieille Philomène, la mère de Thérèse. Les amoureux ont dû se voir en cachette durant de longs mois jusqu’à ce que Séraphin, en ami de la famille, arrange les choses. Et maintenant le jeune marié est en montagne pour la saison d’été. Et il se languit loin de sa femme. La nuit, lorsqu’il se tourne contre le mur, il divague et rêve d’elle. Il la voit penchée en avant, de dos, avec un peu de peau brune qui apparaît entre le chignon et le fichu rouge. «Il lui a dit bonjour, elle lui disait bonjour.»