Lettre du jour – Dérapages dans la course électorale Opinion courrier des lecteurs

Laurent Guiraud

Chêne-Bougeries, 11 mars

Suite au retrait de Cyril Aellen, le PDC a décidé de lancer Delphine Bachmann dans le second tour de la course au Conseil d’État, offrant ainsi une alternative crédible et de qualité à tous les électeurs genevois qui considèrent que certaines valeurs sont fondamentales pour notre société libérale: l’intégrité, la responsabilité individuelle et le respect des institutions de l’État de droit.

La vague déferlante de commentaires acerbes, pour ne pas dire haineux, qui s’est abattue depuis sur les réseaux sociaux et les pages de commentaires des médias en ligne – en particulier par des partisans d’un candidat indépendant dit «de droite» – est profondément choquante et incompatible avec le débat démocratique que nous avons la chance de pouvoir mener en toute liberté.

Des remarques agressives, indignes et inacceptables sur la personnalité (voire le physique) de la candidate PDC ont été exprimées. On peut imaginer Calvin se retourner dans sa tombe en lisant les messages publiés de nos jours dans sa cité.

Il convient donc de rappeler que la candidature de Delphine Bachmann, qui fait suite à l’incapacité du PLR de présenter un candidat au second tour de l’élection, est légitime et démocratique.

Cette démarche ne se limite pas à «faire barrage» au candidat indépendant qui a profondément divisé sa famille politique par son acharnement ou à favoriser la représentante de «la gauche», mais permet un passionnant débat d’idées, qui doit se faire dans le respect de tous les intervenants.

Laurent Schmidt

Conseiller municipal PLR