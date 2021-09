Nouveau service – Depuis un an, les enfants peuvent être soignés à la maison Un pôle de soins à domicile spécialisé dans la pédiatrie permet d’éviter certaines hospitalisations et aide les parents. Aurélie Toninato

Le pôle de soins à domicile spécialisé dans la pédiatrie a été créé pour s’occuper des enfants qui souffrent de maladies chroniques, d’infections aiguës, voire pour ceux qu’il faut accompagner dans des soins palliatifs. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Manon* a un peu plus de 1 an. À sa naissance, elle a manqué d’oxygène, ce qui a entraîné de lourdes séquelles neurologiques. Depuis, elle a besoin d’une surveillance 24h/24h, de jour comme de nuit, ainsi que de multiples soins: il faut préparer et lui administrer des traitements, évaluer sa douleur, vérifier son oxygénothérapie, aspirer les sécrétions de ses poumons qu’elle ne parvient pas seule à expectorer, entre autres.

Nathan*, lui, devait traverser la ville tous les vendredis avec sa maman, qui n’a pas le permis, pour recevoir une injection d’anticorps. À la contrainte de l’aller-retour s’ajoutaient celles de l’attente et du risque d’infection face à son état immunosupprimé. Si aujourd’hui il reçoit son traitement tranquillement sur son canapé et que Manon a pu sortir de l’hôpital pour vivre à la maison, c’est grâce à une équipe d’infirmières pédiatriques qui se relaient à leur domicile. Depuis un an, un pôle de soins à domicile spécialisé dans la pédiatrie a été créé pour s’occuper des enfants qui souffrent de maladies chroniques, d’infections aiguës, voire pour ceux qu’il faut accompagner dans des soins palliatifs.