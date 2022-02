Concours littéraire lausannois – Depuis Sion, Genève ou Paris, élisez votre livre préféré

Ce samedi 12 février se tiendra la dernière des traditionnelles rencontres avec les auteurs nominés dans le cadre du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne. Cette fois c’est Julien Sansonnens qui viendra évoquer «Septembre éternel» (Ed. de L’Aire) pour le public rassemblé au Lausanne Palace. Le road-trip de son héros désabusé, à l’écart des grands axes dans une France en proie à la révolte sociale, se double d’une réflexion sur la trajectoire du personnage et du destin de la gauche française.

Pour le choix du livre gagnant, en revanche, le Prix créé en 2015 est revenu cette année avec une formule inédite: au lieu d’un jury de lectrices et lecteurs du Grand Lausanne présidé par une personnalité, place au vote par internet. Plus besoin d’habiter le chef-lieu vaudois pour donner son avis. Que l’on réside dans le canton de Vaud, à Fribourg, Sion, Genève ou même ailleurs en francophonie, il est possible d’élire son livre favori du 15 février au 15 mars.