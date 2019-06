«Depuis mon titre, je suis pris un peu plus au sérieux»

Nils Liess pense au relais

«Rêve grand ou ne rêve pas du tout.» C’est la devise de Nils Liess, affichée bien en évidence sur le site du Team Genève quand on cherche son nom dans la liste des champions. Le nageur de Lancy, qui s’entraîne désormais à Stockholm, n’a pas encore franchi le mir du songe, mais il s’y prépare activement. «Ici, tout se passe bien, je suis capable de répéter mes temps à 1’48’’ sur 200 m libre, je progresse.» Le Lancéen ne regrette pas son choix de s’être exilé en Suède. «Les Européens de Glasgow sont loin derrière, oubliés, j’ai appris de mes erreurs.»



En Scandinavie, le multiple champion de Suisse de 22 ans s’entraîne davantage, que ce soit dans les salles de musculation ou dans la piscine. Comme Jérémy Desplanches, le Lancéen est comme un poisson dans l’eau. «L’objectif est de se qualifier pour les Jeux de Tokyo sur le 200 m libre mais aussi avec le relais du 4 x 200 m, espère le spécialiste du papillon. Notre but est de terminer parmi les douze meilleurs mondiaux et d’accrocher le bon wagon le plus vite possible.» Le quatuor, composé en plus d’Aleksi Schmid, Antonio Djakovic et Sinan Rüegg devrait – en l’absence de Jérémy Desplanches, déjà qualifié – va tenter d’obtenir son ticket lors des championnats suisses du 28 au 30 juin à la piscine de Marignac, au Grand-Lancy. «Puis ce sera le moment d’aller au Japon avant de disputer les Mondiaux en Corée du Sud.» Nils Liess se réjouit et rêve déjà d’un grand exploit…

C.MA.