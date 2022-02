Concours littéraire - Depuis Genève ou Québec, élisez votre livre préféré!

«Le Prix des lecteurs et lectrices de la Ville de Lausanne fait sa révolution en 2022 en ouvrant le vote à l’ensemble du public de Suisse romande, voire même de francophonie», annonce Isabelle Falconnier, déléguée lausannoise à la politique du livre . «C’est le seul prix des lecteurs que je connaisse qui offre cette opportunité à tous, se faisant ainsi l’ambassadeur de la littérature romande.» Pour la première fois, les Genevois sont donc invités à élire en ligne, jusqu’au 15 mars, le texte qu’ils préfèrent.

Le Prix créé en 2015 privilégiait jusqu’à présent le système d’un jury de lectrices et lecteurs du Grand Lausanne présidé par une personnalité. Place maintenant au vote par internet. Plus besoin d’habiter le chef-lieu vaudois pour donner son avis. Que l’on réside à Genève, dans le canton de Vaud, à Fribourg, Sion ou même au Québec et en Belgique, il est possible de désigner son ouvrage favori, pour autant qu’on le fasse d’ici au 15 mars.