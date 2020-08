Série d’été – Depuis «gamin», le virus du collectif Pour Alain Hutin, siéger à la mairie était la suite logique d’un engagement pour la vie de Russin. Ce mécano y est resté plus de vingt ans. Christian Bernet

Alain Hutin aime la vue qui s’ouvre depuis le préau de l’école. «On y voit la ville au loin, entourée de toute cette verdure qui souligne l’importance souvent oubliée de la campagne genevoise.» Maurane Di Matteo.

À notre arrivée, il taille une bavette avec deux Russinois devant la mairie. À notre départ, il est alpagué par une cycliste du village. Alain Hutin ne reste pas longtemps seul. Pourtant, l’inactivité lui pèse. Ce 25 juin, date de notre rencontre, il subit encore le contrecoup de son départ de la mairie, trois semaines plus tôt. «Maintenant? Je m’ennuie. Je me dis qu’il est plus difficile de quitter ce poste que d’y accéder. Mon agenda était toujours plein, désormais il est vide.»