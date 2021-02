Exposition – Depuis décembre, Pierre Geneston reçoit à la maison Afin de contourner l’impossibilité d’exposer en galerie, le directeur de Xippas Genève transforme son appartement en showroom. Andrea Machalova

L’exposition inaugurale de Pierre Geneston est dédiée au travail protéiforme de l’artiste genevois Thomas Liu Le Lann. À découvrir sur rendez-vous jusqu’au 12 février.

Un acte de rébellion, voilà comment peut se lire cette initiative de Pierre Geneston. Fatigué par l’incohérence des mesures sanitaires et las de ne pouvoir défendre le travail de ses artistes comme il l’entend, le galeriste genevois ouvre un espace d’exposition chez lui. Mais pour pouvoir le visiter, mieux vaut être convié. Deux portails et deux portes d’entrée bloquent l’accès à l’appartement, situé dans une copropriété à l’allure très moderne, à Chêne-Bougeries.

Depuis mi-décembre, le Genevois d’adoption y reçoit amis, collectionneurs et curateurs, en groupe de deux maximum, pour une visite commentée, un dîner ou un thé. «La plupart des expositions, il faut les expérimenter physiquement, estime Pierre Geneston. Se confronter avec l’œuvre est essentiel car le format et le médium que choisit l’artiste interagissent avec le spectateur. Si on perd cette dimension-là, on peut passer complètement à côté de l’œuvre.»