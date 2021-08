Mondiaux de hockey féminin – Depuis Calgary, Kaleigh Quennec aperçoit Pékin La fille de l’ancien président de Ge/Servette et du Servette FC participe cette semaine aux Championnats du monde en Alberta, avec des ambitions et des vues sur les prochains Jeux. Christian Maillard

Kaleigh Quennec est une hockeyeuse ambitieuse qui vise l’excellence… Jonathan Vallat

Quel est le lien entre PyeongChang, Calgary et Pékin? Des milliers de kilomètres, bien sûr. Mais surtout un peu plus de trente-six mois! Sur la route qui doit l’emmener logiquement en Chine en février 2022, Kaleigh Quennec a fait, dans un premier temps, une halte dans l’Alberta, où commencent ce vendredi les Mondiaux de hockey féminin. C’est son premier gros objectif d’une période qui pourrait être euphorique pour elle et l’équipe de Suisse, quatre ans après avoir raté les JO en Corée du Sud…

À 23 ans, la fille de l’ancien président de Ge/Servette et du Servette FC va participer cette semaine à ses deuxièmes championnats du monde après ceux en Finlande en 2019 qui s’étaient ponctués avec un décevant cinquième rang. «Nous aurions dû logiquement disputer ces championnats du monde fin mars 2020, mais c’est le moment où la pandémie a commencé, soupire Kaleigh. Tandis que le tournoi avait été reporté d’un an, en mai nous étions prêtes à nous envoler pour Halifax, quand on a reçu un message la veille de notre départ. On nous informait qu’ils avaient à nouveau fermé les frontières à cause de ce satané virus. Du coup, on est ravi que ces Mondiaux aient lieu, même en plein mois d’août.»