Afin de permettre à son édition 2021 – qui devait se dérouler aux mêmes dates qu’Artgenève – d’avoir lieu malgré les restrictions sanitaires, la Brafa, l’une des plus anciennes foires d’art se déroulant à Bruxelles, a imaginé une alternative originale: proposer à ses participants de présenter dans leurs galeries une sélection d’objets qu’ils avaient prévu de montrer à Tour & Taxis fin janvier. C’est ainsi que la Brafa in the Galleries est née. Du 27 au 31 janvier, elle réunira pas moins de 126 expositions dans 13 pays et 37 villes. Plus facile à dire qu’à faire dans le contexte actuel, où les mesures changent du jour au lendemain. Suite aux annonces du Conseil fédéral, les six participants genevois ont dû s’adapter.

Alors que De Jonckheere avait prévu d’exposer ses pièces dans une galerie à Bruxelles, «afin de se rapprocher de ses collectionneurs belges», Bailly Gallery montera finalement son exposition à Paris, où les galeries peuvent pour l’heure rester ouvertes. Quant à Opera Gallery, Galerie Grand-Rue, Galerie Schifferli et Simon Studer, ils monteront les accrochages dans leurs espaces respectifs en ouvrant uniquement sur rendez-vous. «On aurait voulu une vraie foire, mais cela nous pousse à nous remettre en question et à nous adapter. De toute façon, si on ne fait rien, on met la clé sous le paillasson», assure Marie-Laure Rondeau, directrice de la Galerie Grand-Rue, pour qui rien ne remplacera une confrontation réelle avec une œuvre.