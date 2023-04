Peu de jours après la déprédation de terrains de golf, notamment à Genève, par des activistes du climat, nos invités répondentà la question «L’urgence climatique justifie-t-elle qu’on s’en prenne à des biens privés?» René Longet, membre du comité d’Après, le réseau de l’économie sociale et solidaire, et Pierre Conne, député PLR, apportent chacun des éléments de réflexion.

Le climat entre légalité et légitimité

René Longet Afficher plus Expert en développement durable.

Les actions en marge de la légalité ou la transgressant se développent sur fond de désespérance devant le fossé béant entre la progression de la crise écologique et la lenteur de nos réactions. Ainsi, d’aucuns manifestent leur inquiétude en rayant les grosses carrosseries, en ciblant des terrains de golf, ou encore en occupant des «zones à défendre (ZAD)» pour s’opposer physiquement à des projets jugés destructeurs.

Soulignons qu’il y a une nette différence entre des déprédations, qui ne sauraient être cautionnées, et des actions telles qu’occupations de sites ou blocages momentanés de routes, qui ont accompagné toutes les grandes causes citoyennes.

On retrouve là la ligne de fracture bien connue entre légitimité et légalité. Cette dernière, dans une démocratie, est définie par des autorités législatives et exécutives élues par le peuple, dans un État de droit et dont beaucoup de décisions sont justiciables. Le droit de référendum et d’initiative permet de susciter des votes populaires, et de plus en plus d’initiatives sont acceptées. L’action illégale se heurte donc à un ordre démocratiquement validé.

Quant à la légitimité, s’agissant du climat, de la biodiversité, des océans ou de l’eau douce, les inquiétudes sont parfaitement fondées. Cessons d’ailleurs de parler d’environnement, terme qui suggère un décor extérieur à nous-mêmes et dont on pourrait se passer. Non, il s’agit des fondements de notre existence et miser sur la science du futur pour réparer notre prédation d’aujourd’hui, c’est prendre en otage les générations à venir. C’est maintenant qu’il faut agir.

Cette tension entre légalité et légitimité est au cœur des délibérations des tribunaux saisis de cas de violations de domicile (comme l’occupation du hall d’entrée de l’ex-Credit Suisse), et leurs réponses ont varié. Gageons que si la Suisse est condamnée par la Cour de Strasbourg saisie par les Aînées pour le Climat pour non-respect de l’Accord de Paris, la pesée d’intérêts sera encore différente, puisque l’officialité aura elle aussi transgressé la loi…

Finalement, au-delà de l’anarchie qui en résulterait si chaque groupe de la société décidait de respecter ou non la loi selon ses priorités et son ressenti, se pose la question de l’impact des actions de choc. Dans une société de plus en plus désabusée et polarisée, l’action d’une minorité militante a aussi pour effet de nourrir l’agacement d’une majorité, dès lors tentée de rejoindre la mouvance des négationnistes climatiques et du «touche pas à mon mode de vie».

En démocratie, rien ne remplace le devoir de gagner des majorités. Majorités pour valider des réglementations et des interdictions. Majorités pour changer d’attitude face à la nature qui nous permet d’exister mais que nous continuons de considérer comme taillable et corvéable à merci: sans adhésion large aux changements nécessaires, rien d’important ne bougera. Une première réponse à ce sujet sera donnée le 18 juin, quand nous aurons l’occasion de revoter sur le climat…

L’extrémisme monte plus vite que les océans

Pierre Conne Afficher plus Député PLR au Grand Conseil.

Certes, les activités humaines ont des répercussions planétaires à la fois physiques – dérèglement climatique – et biologiques – réduction de la biodiversité. Ces faits sont avérés et il est urgent que tous les terriens, que tous les États en conviennent, ce qui est loin d’être le cas: le climatoscepticisme est en augmentation; les émissions de gaz à effet de serre s’accroissent; la production de matières plastiques repart de plus belle après la pause pandémie; l’industrie textile mondiale génère davantage de pollution que la totalité les transports maritimes et aériens cumulés. Etc.

Mais à supposer que l’on trouve une solution miracle d’ici à demain matin en coupant toutes les émissions de carbone, le climat continuerait à se réchauffer pendant encore de nombreuses décennies, voire un siècle. L’enjeu planétaire prioritaire est donc de faire face aux effets désastreux que l’humanité va connaître de manière inéluctable et d’éviter que des réponses violentes, guerres, barricades nationalistes anti-immigration, ne prennent le pas sur la recherche de solutions collectives respectueuses de toute l’humanité.

Lorsque des extrémistes s’en prennent violemment à des biens privés, aux cris de «reprenons la terre aux riches» comme cela fut le cas lors des déprédations causées à des greens de golfs de Suisse romande, nous sommes dans des actions de militantisme extrémiste qui visent à déstabiliser la société en instrumentalisant la noble cause de défense du climat et de la vie sur terre. Supprimer les golfs sera sans effet sur les mécanismes décrits ci-dessus. Mais ces actions violentes auront des effets délétères sur la cohésion sociale et les rouages démocratiques que nous devons maintenir. Le problème à résoudre deviendra alors celui du maintien de l’ordre et de la protection des biens et des personnes, faisant oublier que les enjeux climatiques et de la biodiversité sont ailleurs.

Ces actions insensées et potentiellement dangereuses me font davantage craindre la montée des extrémismes que la montée des océans.

Car ce n’est pas dans la dénonciation et l’agression ni, en réaction, dans le protectionnisme de ceux qui se sentent injustement culpabilisés, attaqués, que nous trouverons les réponses adéquates.

C’est ensemble, dans le respect des réalités de chacun, que l’humanité doit relever les défis de la maîtrise de nos énergies et de nos déchets industriels et domestiques. Les changements fondamentaux que nous devons réaliser doivent être librement consentis. Nous devons emmener chacune et chacun dans ce mouvement afin de réaliser les bons choix technologiques, économiques, politiques et démographiques.

Le parti Les Verts, en tolérant explicitement ces mouvements radicaux, se positionne désormais en marge du jeu démocratique. Nous devrons nous en souvenir lors des élections du Conseil d’État genevois le 30 avril et des élections fédérales de cet automne.

