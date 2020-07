Justice – Depp nie être un «monstre» ayant frappé son ex-femme L’acteur de 57 ans a expliqué ne pas avoir maltraité son ex-épouse durant leurs deux ans de mariage, mercredi.

Johnny Depp arrive devant la Haute Cour de London, mercredi. Keystone

Johnny Depp a fermement démenti mercredi être un «monstre» ayant frappé son ex-femme, l’actrice Amber Heard, après une moquerie sur son tatouage, au deuxième jour de son procès en diffamation contre le tabloïd britannique «The Sun» qui l’avait dépeint en mari violent.

Le visage recouvert d’un foulard, les ex-époux sont arrivés séparément à la Haute Cour de Londres, qui se penche durant trois semaines sur le cas du Sun et de son propriétaire «News Group Newspapers» (NGN).

L’acteur de 57 ans, héros de la saga «Pirate des Caraïbes», leur reproche d’avoir présenté comme un fait avéré, dans un article publié en avril 2018, qu’il ait frappé son ex-femme, dont il a divorcé avec fracas en 2017.

Ses vieux démons

L’audience a de nouveau tourné au grand déballage, Johnny Depp étant questionné sans relâche par l’avocate de NGN sur son addiction à la drogue et à l’alcool. Il a reconnu avoir «succombé à ses vieux démons» en mars 2013, après 160 jours de sobriété, mais il a nié avoir alors giflé à trois reprises Amber Heard, comme elle l’affirme.

Selon l’avocate Sasha Wass, l’actrice s’était moquée d’un tatouage de Johnny Depp, «Wino Forever» («Ivrogne pour toujours»), transformation de l’inscription «Winona Forever», effectuée après sa rupture avec l’actrice américaine Winona Ryder dans les années 1990.

«Vous l’avez giflée plus d’une fois, parce qu’après l’avoir frappée la première fois, elle n’a pas réagi, elle vous a juste fixé du regard, et cela vous a mis plus en colère et vous l’avez giflée à nouveau», a-t-elle insisté.

«C’est absolument faux»

Après avoir pris conscience de ses actes, il aurait parlé pour la première fois à sa femme du «monstre» qui est en lui, «votre alter ego, la personne qui prenait le dessus quand vous étiez sous l’influence de l’alcool et de drogues». «C’est absolument faux», a rétorqué Johnny Depp. «Je n’ai pas frappé Mlle Heard».

Les deux ex-époux s’étaient rencontrés sur le tournage de «Rhum Express» en 2011 avant de se marier en février 2015 à Los Angeles. Ils avaient divorcé deux ans plus tard. L’actrice de 34 ans avait alors évoqué «des années» de violences «physiques et psychologiques», des accusations vivement contestées par Johnny Depp.

( AFP/NXP )