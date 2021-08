Collection d’art contemporain – Déposer l’art à la banque La banque privée genevoise Mirabaud constitue depuis dix ans une superbe anthologie d’œuvres installées dans ses halls et ses salons. Visite. Pascale Zimmermann Corpataux

L’un des salons du boulevard Georges-Favon est habité par l’artiste danois Olafur Eliasson, avec notamment «The Hole Series», geysers sur le point de surgir, datant de 1997. Collection d’art contemporain Mirabaud

«Je suis tombé dans la marmite de l’art contemporain il y a trente ans et n’en suis plus sorti!» L’œil est pétillant, le verbe direct et la dévotion, rayonnante. Lionel Aeschlimann apporte un démenti éclatant à l’idée répandue qui fait du banquier privé genevois un être terne et ennuyeux. S’il se fond dans les murs de «sa» banque, c’est volontairement car le mouvement permet à l’associé de Mirabaud d’approcher à les toucher ces œuvres qu’il affectionne.

Peintures, sculptures, photographies ou installations numériques forment une anthologie de quelque 350 ensembles composant une collection d’art contemporain initiée voici dix ans. «L’art touche au cœur et à l’âme, il brise la glace entre les gens, poursuit-il. Les pièces que nous disposons dans les salons où nous recevons nos clients peuvent plaire ou déplaire, mais elles suscitent toujours la discussion. Elles montrent notre ancrage dans le présent, notre vision du futur, un engagement et des convictions.» Un bon placement également? «Sûrement pas! contredit l’argentier. L’art s’acquiert par passion.»