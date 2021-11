Océanie – Déploiement de 50 soldats fidjiens dans les Îles Salomon Le premier ministre des Fidji a annoncé dimanche que son pays allait envoyer 50 soldats pour participer à l’effort de maintien de la paix mené par l’Australie.

Le premier ministre Frank Bainimarama. AFP

Les îles Fidji vont déployer 50 soldats au sein d’une force de maintien de la paix menée par l’Australie dans les îles Salomon, après des jours d’émeutes qui ont ravagé une partie de la capitale Honiara, a déclaré lundi le premier ministre Frank Bainimarama.

«Par souci pour la sécurité et le bien-être de nos frères et sœurs du Pacifique dans les îles Salomon, 50 soldats fidjiens seront envoyés à Honiara demain dans le cadre d’un contingent renforcé intégré aux forces australiennes pour aider à maintenir la paix et la sécurité», a tweeté le dirigeant fidjien. Ce renfort portera la force de maintien de la paix à près de 200 soldats et policiers, principalement australiens avec aussi la participation de 34 hommes venus de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La crise des Iles Salomon a éclaté la semaine dernière avec trois jours d’émeutes à Honiara parmi une population souffrant de pauvreté, de faim et exprimant sa colère contre les politiques du gouvernement de ce pays de 800’000 habitants. Le gouvernement est accusé d’être corrompu et d’être redevable à Pékin et à d’autres intérêts étrangers.

Lors de ces émeutes qui ont fait au moins trois morts, les manifestants ont tenté d’incendier le domicile privé du premier ministre et le Parlement avant d’être dispersés par la police au moyen de gaz lacrymogène et de tirs de sommation. Les habitants de la capitale poursuivaient lundi le nettoyage de la ville, où le quartier chinois a été réduit à un champ de décombres.

AFP

