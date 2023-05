Crise migratoire aux États-Unis – Déplacés par les gouverneurs républicains, les migrants déferlent sur New York La ville se prépare à une explosion des arrivées, avec la fin d’un dispositif de refoulement automatique mis en place lors du Covid. Reportage. Alexis Buisson - New York

Le chargé aux migrants de la ville de New York, Manuel Castro, lui-même ancien migrant, accueille les nouveaux venus à la gare routière de Port Authority. TNS/GETTY/LUIZ C.RIBIERO

«Ce n’est pas le bon moment. C’est la course aujourd’hui», s’excuse poliment le volontaire quand on l’approche. Ce mardi après-midi, il s’occupe de vérifier les coordonnées de dizaines de migrants, essentiellement hispaniques, qui patientent au rez-de-chaussée de la grande gare routière de New York, Port Authority. Parmi eux, un grand nombre de familles avec des enfants en bas âge. Visiblement fatigués, ils attendent d’être transférés vers leur prochaine destination, sous les yeux d’un vieux panneau lumineux où l’on devine la statue de la Liberté.