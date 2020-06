Coronavirus – Dépistage gratuit pour ceux qui ont des symptômes légers Les autorités appellent les personnes ayant de la toux, des maux de gorge, le souffle court, une perte soudaine du goût ou de l’odorat ou des douleurs musculaires à se rendre aux HUG. Théo Allegrezza

Image d’illustration. Tamedia

Oui, le virus est «moins présent». Non, la guerre n’est pas encore gagnée. Afin de l’emporter sur le Covid-19, les autorités appellent désormais à ce que le plus de personnes symptomatiques possible soient testées. «C’est la stratégie pour éviter cette fameuse deuxième vague», a rappelé Antonio Hodgers, président du Conseil d’État, lors du point presse mercredi.