Nouveau disque – Depeche Mode, la mort lui va si bien Malgré un titre de deuil et bien que le groupe anglais ait perdu son cofondateur l’an dernier, «Memento Mori» déploie une inspiration ressuscitée. Francois Barras

Malgré un titre de deuil et bien que le groupe anglais ait perdu son cofondateur l’an dernier, «Memento Mori» déploie une inspiration ressuscitée. Anton Corbijn

«Souviens-toi que tu vas mourir.» La maxime pourrait être gravée à l’encre dans l’épiderme du chanteur Dave Gahan, survivant professionnel. Elle pourrait tout autant s’appliquer à l’histoire de «son» groupe, Depeche Mode, incongruité monstrueuse qui vit quatre gamins timides de la banlieue anglaise partir depuis leur chambre à coucher à la conquête des stades, armés de leurs seuls synthétiseurs. On ne leur donnait pas l’ombre d’un avenir, gandins brushés séduisant de leurs ritournelles électroniques l’Amérique rock. Quarante ans plus tard, la tournée mondiale de «Memento Mori», leur 15e disque, sera la plus massive de leur histoire – elle passera au Stade de Suisse le 11 juin.