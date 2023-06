Partenariat – Depeche Mode et Hublot unis pour une tournée mondiale Le groupe légendaire et la marque horlogère ont renouvelé leur partenariat initié en 2010, pour mieux préserver la planète. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Dave Gahan et Martin L. Gore du groupe Depeche Mode, leur montre Hublot au poignet. HUBLOT

Après plus de 100 millions de disques vendus en quelque quarante ans de carrière et une intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2020, Dave Gahan et Martin Gore auraient pu décrocher. Certes, l’ombre du décès de «Fletch», troisième pilier du groupe mythique, plane sur le dernier album de Depeche Mode. Ne serait-ce que par son intitulé, «Memento Mori», choisi avant sa disparition et finalement conservé pour le supplément de sens dont il s’est soudain chargé. Mais l’énergie qui dévore les deux sexagénaires demeure intacte.