Réseaux sociaux – D’enseignante à influenceuse littéraire sur TikTok L’Yverdonnoise Mathilde Schaller fédère 38’000 abonnés autour de la lecture sur son compte @matoubook. À 26 ans, elle vient de créer son entreprise. Julie Collet

Yverdon, le 11 août 2023. Après avoir quitté son poste d’enseignante, Mathilde Schaller a créé son entreprise dans l’influence littéraire et la création d’événements: The Bookmates. 24heures/Chantal Dervey

Des livres en attente, Mathilde Schaller en a toute une bibliothèque dans la chambre de son appartement à Yverdon. La taille de sa «pile à lire» reflète le succès de son compte TikTok @matoubook, qui cumule 38’000 abonnés. Sur le réseau social, la jeune femme de 26 ans réalise de courtes vidéos dans lesquelles elle donne son avis sur ses lectures, partage ses coups de cœur ou encore les coulisses des événements littéraires auxquels elle est invitée.

«En janvier 2021, j’ai découvert qu’une communauté littéraire francophone s’était développée sur l’application. Sur un coup de tête, j’ai décidé de tenter l’aventure», se remémore Mathilde Schaller.

À l’échelle globale de TikTok, @matoubook est un petit compte, mais au sein de la communauté BookTok française, il a une bonne notoriété. Sur la plateforme chinoise, le hashtag #booktokfr affiche 445,2 millions de vues, à mettre en relation avec les 167,4 milliards de vues que cumule le hashtag général #booktok. L’influenceuse est également présente, sous le même pseudonyme, sur Instagram, où il est plus facile d’échanger par messages avec ses abonnés.

Enseignante en primaire à Sainte-Croix depuis l’automne 2021, Mathilde Schaller a construit sa présence numérique en parallèle de son emploi. Face à l’engouement de sa communauté pour ses projets, la jeune femme a tout récemment démissionné, en juin 2023.

Bio express 1997 Naît le 21 février à Châtillon-sur-Seine, en France 2001 Arrive en Suisse, à Valeyres-sous-Montagny 2009 Se découvre une passion pour la lecture 2021 Crée en janvier son compte TikTok @matoubook catégorie #BookTok 2021 Obtient son bachelor en enseignement primaire à la HEP 2021 à 2023 Enseigne en primaire à Sainte-Croix 2023 Lance son entreprise, The Bookmates, en juillet

Le triomphe de la littérature «young adult»

Sur son compte, les livres de fantasy young adult et de romance occupent la première place. «Ces récits, c’est TikTok en livre. Ils sont percutants, intenses en émotion et faciles d’accès, analyse la booktokeuse. Quand je parle de livres plus classiques, comme des thrillers, cela fait moins de vues.»

Les maisons d’édition se sont emparées de cet engouement. L’Yverdonnoise a déjà réalisé des partenariats rémunérés avec Gallimard et Pocket. «Mille baisers pour un garçon», de Tillie Cole, a été propulsé en top 1 des ventes grâce aux vidéos des créateurs de contenu», observe la jeune femme.

Son audience est composée à 98% de femmes, âgées de 15 à 25 ans. Elles sont principalement Françaises. Tout comme ses abonnées, Mathilde Schaller préfère que le personnage principal ait un genre féminin. «Par exemple, Ophélie de «La Passe-miroir» est au début effacée et passive. Elle devient une femme incroyable au fil du récit.»

Au printemps 2023, l’idée d’organiser un camp de lecture émerge. Un camp comme ceux auxquels elle participait enfant, alors qu’elle était atteinte d’un cancer du sang. Puis, guérie, comme monitrice. Un camp à l’image de ceux qu’elle mettait en place pour ses élèves, mais avec des adultes cette fois et surtout des livres.



Avant de se lancer, Mathilde Schaller a sondé l’intérêt de sa communauté. Plus de 5000 personnes ont répondu à son sondage. Fin juillet, ce premier camp de lecture marque le début de The Bookmates, les «potes» de livres, un service qui a pour but de proposer des expériences qualitatives autour de la lecture. «Avec ce projet, je me suis retrouvée», confesse-t-elle.

Si les 14’000 francs avancés de ses économies pour l’organisation du camp de lecture sont couverts, elle n’arrive cependant pas à se verser un salaire suffisant. En attendant que son entreprise soit viable, Mathilde Schaller a repris son job d’étudiante comme serveuse au café du château de Grandson. L’Yverdonnoise prépare déjà son prochain événement: une retraite de lecture de dix jours dans une maison au milieu de la campagne normande en novembre. Confiante, elle projette d’être cheffe d’entreprise à temps plein courant 2024.

Les 5 recommandations lecture de Mathilde Schaller «La Datcha» d’Agnès Martin-Lugand

«Le soleil est pour toi» de Jandy Nelson

«La Passe-miroir» de Christelle Dabos

«L’anti-lune de miel» de Christina Lauren

«Mille soleils splendides» de Khaled Hosseini

