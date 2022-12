Chez Globus – Denise’s Art of Burger, du bon bun! Parmi les adresses, nombreuses, mettant des hamburgers à leur carte, le restaurant de Philippe Chevrier fait la différence. Alain Giroud

Au Denise's Art of Burger, chez Globus place du Molard, le chef Junior Sanchez, le sous chef Alberto Subirana et le maître d'hôtel Daniela Tasini forment un trio de choc. Lucien FORTUNATI

Denise Chevrier, sur son nuage, doit être fière de son fils, surtout si elle a admiré les hamburgers que Philippe décline dans le hall consacré à la restauration chez Globus. Cet espace dispose depuis quelques semaines de tables et de chaises classiques plus confortables que les sièges hauts où le vertige nous guette. Denise’s Art of Burger, comme son nom l’indique, offre ses lettres de noblesse à une spécialité qu’on retrouve sur la plupart des cartes de restaurants. Surtout lorsque les chefs n’ont pas d’imagination.