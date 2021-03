Football – Denis Zakaria voit le bout du tunnel Le milieu genevois revient en forme après une longue blessure. Pile pour une fin de saison et un été cruciaux pour son avenir, tant en club qu’en équipe nationale. Robin Carrel Sofia

Rodrigo de Manchester City, à la lutte avec l’international suisse. AFP

Lorsqu'un président de club et un directeur-sportif voient un de leurs joueurs arriver à douze mois de la fin de leur contrat et que le mercato pointe ses billets, il a tendance à ne pas avoir le choix. S'il s'est retrouvé dans cette situation, c'est qu'il n'a pas réussi à prolonger l'entente avec son poulain. C'est donc doublement vrai pour Max Eberl, le patron du sportif chez les... «Poulains» du Borussia Mönchengladbach.

Le club de de Rhénanie-du-Nord-Westphalie s'apprête forcément à monnayer au mieux Denis Zakaria, lui qui va déjà perdre son coach Marco Rose, en partance pour un autre Borussia, celui de Dortmund. Le demi genevois n'a pas prolongé son contrat avec le club du Borussia-Park, au contraire de celui de Nico Elvedi - et c'était une petite surprise -, qui a signé un nouveau contrat il y a moins de deux semaines. Un joli coup, pour un élément au moins autant demandé.

Denis Zakaria risque donc de filer (à l'anglaise?) entre les doigts de «Gladbach», qui n'a plus toutes les cartes en main, de peur de le perdre gratuitement à l'été 2022, ce qui ferait tache dans cette période où un sou est un sou. Le joueur, lui, logiquement, dribble le sujet: «Il y a beaucoup de spéculations autour de mon avenir. Mais je suis encore sous contrat jusqu'en 2022. J’ai toujours dit que je voudrais faire un pas dans ma carrière un jour, mais il y a d’abord une saison à finir et je me concentre là-dessus. On peut encore se qualifier pour une Coupe d'Europe…»

«Il y a d’abord une saison à finir et je me concentre là-dessus.» Denis Zakaria

La vérité d'un départ imminent n'empêche pas le joueur de scruter les nouvelles, afin de voir quel sera le prochain entraîneur d'un club qu'il a forcément dans le cœur, lui qui y est arrivé il y a bientôt quatre ans, en provenance des Young Boys, contre un chèque de quelque douze millions d'euros (il en vaut près du quadruple aujourd'hui).

Au centre des rumeurs, l'élégant Xabi Alonso, qui serait en pole-position, alors qu'on avait longtemps évoqué la possibilité d'une arrivée de Gerardo Seoane, l'homme qui a pris les commandes d'YB un an après le départ de Zakaria. «Bien sûr que je sais ce qu’il se dit sur la succession de Rose!, rigole l'ancien Servettien. Je suis à Gladbach et c'est quelque chose de spécial d'avoir un nouveau coach. Je ne pense pas trop à quel entraîneur j'aurai, mais je suis ça de près. Il y a de grands noms qui pourraient débarquer.» Ne fera-t-il que le croiser? C'est probable.

Mais d'abord, le Suisse doit retrouver son meilleur niveau et la pause internationale tombe à pic pour renouer avec ses compatriotes également. Zakaria n'a, en effet, plus porté le maillot rouge à croix blanche depuis le 18 novembre 2019 et une victoire à Gibraltar (1-6) en qualification pour l'Euro 2020. On vivait alors dans un autre monde.

«C'est un super sentiment d’être là. Je suis content d'être de retour avec tous les gars, a soufflé le demi par visioconférence. C'était long, je dois dire... Je n'avais jamais pensé que ce serait si long. Mais c'est comme ça. Je suis content de ma forme à l'heure actuelle, même si je ne suis pas encore à 100%. Je fais tout pour y arriver. C'est dur de revenir et il est difficile de donner un pourcentage de ma forme. Je sais que je ne suis pas au point où j'en étais avant ma blessure. Je travaille chaque jour pour tout retrouver. Après une telle blessure, il y a aussi un petit traumatisme dans la tête. Physiquement je me sens bien, j'ai bien progressé, mais mentalement... Ca doit venir avec le temps!»

S'il a retrouvé un temps de jeu correct, celui qui est dans le viseur des plus grands (du Bayern Munich à Manchester United, en passant par United et Arsenal) a passé des moments compliqués, loin des terrains, entre mars et novembre de l'année dernière. Il est «tombé» après un choc contre son portier Yann Sommer, avant de rechuter et de devoir se faire opérer du genou gauche ensuite. «Avec cette blessure, j’ai vécu les moments parmi les plus durs de ma vie. Mais ma famille et mes amis étaient là avec moi, c’était le plus important», a-t-il rembobiné. Qu’il change de club ou pas, la Nati, ses parents et ses potes seront toujours là. Et ça, ça fait du bien à la tête.