Football – Denis Zakaria confirme son départ de Chelsea Prêté cette saison chez les Blues, où il a peu joué, le milieu de terrain genevois n’a pas été conservé. Il retourne à la Juventus avant, peut-être, de changer de club. Brice Cheneval

Denis Zakaria n’a disputé que 11 rencontres à Chelsea, pour un but inscrit. AFP

Pressentie depuis longtemps, la tendance ne fait plus de doute: Denis Zakaria ne restera pas à Chelsea. Le milieu de terrain genevois de 26 ans a écrit un message en forme d'adieu sur Instagram, jeudi soir: «Ça a été une période difficile, mais vous m’avez toujours soutenu. Concentrons-nous sur les beaux souvenirs.»

Prêté avec option d’achat par la Juventus dans les dernières heures du mercato estival, le joueur formé à Servette aura connu une expérience frustrante chez les Blues. Malgré trois entraîneurs différents (Thomas Tuchel, Graham Potter et Frank Lampard), il ne s’est jamais imposé. La seule embellie est intervenue entre fin 2022 et début 2023, lorsqu’il avait enchaîné quatre titularisations de suite en Premier League entre le 27 décembre et le 12 janvier, avant de se blesser.

Au total, Zakaria n’aura pris part qu’à 11 rencontres avec Chelsea, toutes compétitions confondues, pour un but inscrit.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.