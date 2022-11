Football – Denis Zakaria a marqué son territoire à Chelsea Le milieu de terrain genevois a porté pour la première fois le maillot des Blues. Il n’a pas manqué son entrée en scène: impressionnant à mi-terrain, il a de surcroît marqué le but de le victoire Renaud Tschoumy

Denis Zakaria vient de marquer, il est félicité par ses coéquipiers. AFP

C’est ce qui s’appelle une première réussie. Prêté à Chelsea par la Juventus – cela s’est fait à la date limite du mercato, le 1er septembre dernier –, le milieu de terrain international suisse Denis Zakaria, qui aura 26 ans le 20 novembre prochain, a enflammé Stamford Bridge mercredi soir.

Pour sa première apparition sous le maillot de Chelsea, qui plus est en tant que titulaire en Ligue des champions (!), Zakaria a été décisif. Non content de se faire l’auteur d’une performance énorme à mi-terrain – il a gagné la presque totalité des duels dans lesquels il était engagé –, Zakaria s’est offert le luxe de marquer le but de la victoire (2-1 contre le Dinamo Zagreb) à la 30e minute, en reprenant victorieusement un centre en retrait.

Pour Zakaria, c’est une véritable renaissance. Elément-clé de Borussia Mönchengladbach de 2017 à 2022, après sa formation à Servette (2004-2015) et son passage à Young Boys (2015-2017), il avait tenté le pari de rejoindre la Juventus en janvier dernier (un transfert estimé à 27 millions d’euros par le site Transfermarkt).

Mais rien ne s’est passé comme prévu pour Zakaria du côté de Turin. Victime d’une déchirure des abducteurs en mars, il s’est encore blessé à la cuisse en juin. Bilan à la Juve? 15 matches et 1 but en un peu plus de six mois de contrat.

Le club turinois a alors accepté de le prêter à Chelsea à la toute fin du mercato, pour la somme de 3 millions d’euros. Et là, Zakaria a dû prendre son mal en patience. Il n’a en effet jamais été convoqué dans l’effectif de la première équipe de Chelsea jusqu’au 16 octobre, date à laquelle il a obtenu le droit de s’asseoir sur le banc, face à Aston Villa.

«Cela a été très difficile pour moi d'attendre. Mais j'ai toujours été derrière l'équipe et j'attendais ma chance.» Denis Zakaria, après sa performance XXL avec Chelsea mercredi soir

Depuis un peu moins d’un mois, Zakaria a donc rongé son frein, attendant que le manager de Chelsea Graham Potter lui fasse confiance. Ce fut chose faire mercredi soir, Zakaria obtenant sa première titularisation – et ses toutes premières minutes – avec le maillot des Blues sur les épaules.

«Je suis juste très content, a déclaré Zakaria après le match. C'était important pour moi de bien jouer. Ce qui comptait, c'était la victoire. Cela a été très difficile pour moi d'attendre (de jouer), on a toujours envie de jouer, forcément. Donc ce n'était pas si facile, mais j'ai toujours été derrière l'équipe et j'attendais ma chance.»

Une chance qui lui a donc été offerte mercredi soir, et le Genevois d’origine congolaise a su s’en montrer digne. Outre son but de la 30e minute, il a été d’une efficacité rare à mi-terrain, ratissant un nombre incalculable de ballons et orchestrant la manœuvre des Blues avec brio.

Son coéquipier Mason Mount, élu homme du match, n’a pas tari d’éloges sur le Suisse: «Il a été incroyable. Il mérite plus que moi le trophée d'homme du match. Il a marqué et il a fait un boulot incroyable à mi-terrain.»

Il semblerait donc que le Zakaria nouveau soit arrivé du côté de Stamford Bridge, ce qui ne sera pas pour déplaire au sélectionneur suisse Murat Yakin, qui dévoilera la liste de ses sélectionnés pour la Coupe du monde mercredi prochain. Gageons que la performance de Zakaria mercredi soir en Ligue des champions aura su le convaincre…

Pour voir le but de Zakaria en vidéo et le compte-rendu de la soirée de mercredi en Ligue des champions, cliquez ici.

