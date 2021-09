Hockey sur glace – Denis Malgin de retour en Suisse, à Zurich Le joueur de centre de 24 ans s’est engagé pour quatre saisons avec les ZSC Lions.

Denis Malgin a inscrit 45 points en 49 matches sous le maillot du LHC la saison dernière. KEYSTONE

Denis Malgin jouera une nouvelle fois en National League cette saison. Le joueur de centre de 24 ans s’est en effet entendu avec les Zurich Lions, son club jusqu’à son départ en NHL à l’été 2016, où il a signé un contrat portant jusqu’en 2025.

En 2020-2021, Malgin avait été prêté au Lausanne HC (45 points en 49 matches) par Toronto (NHL). Au terme de l’exercice, il avait rejoint l’Amérique du Nord, où son bail avec les Maple Leafs a expiré cet été.

Aux dernières nouvelles, l’attaquant suisse espérait décrocher un nouveau contrat en NHL. «C’était toujours sa priorité la dernière fois qu’on s’est parlé au téléphone», nous expliquait la semaine passée le boss du LHC Petr Svoboda, qui n'excluait cependant pas un retour de son ex-protégé en National League, mais pas à Lausanne.

«On ne souhaite plus miser sur un élément qui viendrait prendre la place d’un autre avec le risque qu’il nous quitte en cours de championnat. Et puis, on a suffisamment de bons joueurs, qui ont tous envie de jouer», déclarait Svoboda.

Denis Malgin a finalement opté pour Zurich.

