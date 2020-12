Lettre du jour – Déni de réalité Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Bellevue, 2 décembre

Selon le psychologue Dominique Garnier et «Le pouvoir à l’épreuve du quotidien» (2014), je cite, «le déni est une défense nécessaire quand la réalité est trop difficile à accepter», le déni est par ailleurs une posture utile quand la réalité est trop dérangeante.

Donald Trump a choisi de nier le résultat des élections américaines, le réchauffement climatique et la pandémie de Covid-19. C’est l’attitude la plus toxique et la plus inadéquate que l’on puisse adopter en face de crises concrètes et réelles.

Le rôle premier d’un dirigeant est, dans la mesure du possible, de reconnaître rapidement les crises et de les gérer.

Pour certains d’entre eux, «la politique de l’autruche» pourrait les conduire même à se convaincre qu’il n’y a pas de problèmes, alors que ceux-ci sont vitaux. Ce comportement peut engendrer des conséquences dramatiques avec effet «boule de neige».

L’absence de distance entre l’individu en tant qu’être et son rôle de dirigeant peut mener celui-ci à ressentir les crises comme une atteinte à ses compétences profondes et son narcissisme. Narcissisme, tout le monde sait que le président des États-Unis actuel est un narcissique de valeur mondiale. Dans la mesure où un dirigeant narcissique s’identifie complètement à son rôle, nier une défaite électorale lui permet, au moins provisoirement, de ne pas être affecté par l’image dévalorisante que lui ont renvoyé les autres.

Pour Donald Trump, cela lui permet aujourd’hui de survivre provisoirement à sa défaite! Pourtant le déni est, comme je l’écrivais plus haut, l’attitude la plus toxique et la plus inadéquate qu’un dirigeant puisse adopter en situation de crise.

Que doit-on penser d’un président qui dirige l’état le plus puissant du monde et cultive le déni de réalité? Peut-on imaginer handicap plus ultime pour un dirigeant que celui d’avoir un rapport pathologique avec la réalité?

Les quatre ans se terminent, ouf, nous l’avons vraiment échappé belle…

Dr Jean Daniel Viret