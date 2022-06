Lettre du jour – Démocraties en dérive autoritaire Opinion Courrier des lecteurs

Des isoloirs vides et décatis pour les élections législatives françaises en juin 2022. P. POCHARD-CASABIANCA / AFP

Genève, 24 juin

Nous parlons beaucoup de démocratie depuis février et la guerre en Ukraine. Et même de la lutte des démocraties contre les régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Mais 53% des Français s’abstiennent lors des élections récentes en plein combat! En Suisse, la participation n’est pas meilleure.

Cela est sans doute dû au fait que les citoyens ont compris depuis pas mal de temps que nous vivons tous dans des démocraties autoritaires à un degré plus ou moins élevé. La Chine sans doute dans le haut de la fourchette, la Russie au milieu, et l’Occident vers le bas mais en progression constante vers le milieu.

Comment ne pas parler d’autoritarisme lorsque nos gouvernements enferment pendant un ou plusieurs mois leurs concitoyens en perdant le sens tout relatif de la vie et de la mort avec les conséquences désastreuses que nous connaissons. La guerre en Ukraine donne une bonne couverture pour échapper aux responsabilités!

Il faut admettre que nos élus ne gouvernent plus, ils mettent en œuvre les décisions d’une foule de personnages non élus qui leur dictent leur conduite depuis les fonctionnaires, les experts, les médecins et les juges nationaux ou internationaux. Les élites y trouvent leur compte puisqu’ils sont ces personnages.

La population, qui n’est pas dupe, a décidé de faire la grève des urnes pour ne plus donner sa caution.

Moi qui ai fait partie de cette élite jusqu’à ma retraite toute récente à 76 ans, je reconnais là leur intelligence instinctive, tout en sachant que cela ne servira à rien car l’autoritarisme dans nos démocraties va exploser dans les vingt années qui viennent, sous le couvert de la lutte pour l’environnement. C’est pour cela que l’on soumet les gens aux annonces de fin du monde, pour mieux les conditionner à accepter leur soumission.

J’aime toujours plus le mot du philosophe du XVIe siècle La Boétie: «Le peuple ne perd pas sa liberté, il gagne sa servitude.»

Luc Hafner

